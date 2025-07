Sierra Madre gibt Aufstockung der Best-Efforts-Vereinbarung auf 16,5 Millionen Dollar bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia – 16. Juli 2025 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) („Sierra Madre” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-commerc ... -) freut sich, eine Aufstockung seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung „nach besten Bemühungen” bekannt zu geben. Gemäß den geänderten Bedingungen wird das Unternehmen bis zu 23.572.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,70 $ pro Einheit (der „Ausgabepreis“) ausgeben, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 16.500.400 $ (das „Angebot“) entspricht. Beacon Securities Limited („Beacon“) fungiert als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Canaccord Genuity Corp. (zusammen mit Beacon die „Agenten“) im Zusammenhang mit dem Angebot.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Einheitsaktie“), die gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“), in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten und ergänzten Fassung, ausgegeben wird. – Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die „Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten”) – und einer halben Stammaktienkaufoption (jede ganze Option eine „Option”) der Gesellschaft. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,85 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Anforderungen und in Übereinstimmung mit NI 45-106 werden die Einheiten gemäß der Befreiung für die Finanzierung von börsennotierten Emittenten an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, zum Verkauf angeboten. Die im Rahmen der Befreiung für die Finanzierung von börsennotierten Emittenten an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada keiner Haltefrist.