ZA Miner startet globale Cloud-Mining-Plattform mit erneuerbarer Energie während Krypto-Boom

London (ots/PRNewswire) - Während der digitale Vermögensmarkt neue Dynamik

erlebt - mit Bitcoin über 118.000 $

(https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/) und XRP sowie Ethereum im

Aufschwung - kündigt ZA Miner, eine KI-gestützte Cloud-Mining-Plattform

(https://zaminer.com/) , den Ausbau ihrer globalen Kapazitäten an, um der

steigenden Nutzer­nachfrage gerecht zu werden. Im Einklang mit dem Branchentrend

hin zu Infrastruktur auf Basis erneuerbarer Energien und automatisierten

Systemen unterstreicht dieser Schritt das wachsende Interesse an langfristiger

Teilhabe am Kryptowährungsökosystem.



Ein aktueller Bericht über Adecoagro und Tether zeigt, wie groß angelegte

Mining-Betreiber zunehmend auf erneuerbare Energiequellen setzen, um Bitcoin

umweltfreundlich zu schürfen. Entsprechend dieser Entwicklung betreibt ZA Miner

(https://zaminer.com/) solar- und windbetriebene Rechenzentren in Europa und

Nordamerika. Die Plattform bietet ein verschlüsseltes System, das Nutzer:innen

den Einstieg ins Mining ohne Hardware oder technisches Wissen ermöglicht. Dieses

Engagement spiegelt den branchenweiten Wandel zu widerstandsfähiger und

ressourcenschonender Infrastruktur wider.





"Der Markt bewegt sich weg von spekulativen Trades - Nutzer suchen sichere,

benutzerfreundliche Werkzeuge zur Teilnahme an Blockchain-Netzwerken", sagte

Daniel Rowe, Strategy Director bei ZA Miner. (https://zaminer.com/) "Unsere

erweiterte Kapazität und sauberen Energiequellen sind Ausdruck dieses Wandels

und bieten globale Zugänglichkeit mit Vertrauen."



Energieeffizientes, skalierbares Cloud-Mining-Ökosystem



Die Plattform von ZA Miner nutzt eine KI-gestützte Ressourcenverteilung, um die

Rechenleistung effizient auf Bitcoin-, Ethereum-, XRP- und andere Netzwerke zu

verteilen. Dieses automatisierte System passt sich kontinuierlich den

Netzwerkbedingungen an und macht manuelles Eingreifen überflüssig. Die gesamte

Infrastruktur basiert auf sauberer Energie und trägt so zur Reduktion des

CO?-Fußabdrucks bei - ein wachsender Anspruch in ESG-orientierten Märkten.



Datensicherheit hat höchste Priorität: ZA Miner setzt auf eine verschlüsselte

Plattformarchitektur mit Schutz auf Unternehmensniveau und Echtzeitüberwachung,

um Datenschutz und Systemintegrität zu gewährleisten. Mit Nutzern in über 100

Ländern bietet die Plattform mehrsprachigen Support für stabile und transparente

Teilnahme weltweit.



Strategisch auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet



Der aktuelle Krypto-Bullrun im Jahr 2025 (https://www.benzinga.com/crypto/crypto

currency/25/07/46394828/bitcoin-eth-xrp-solana-are-in-for-a-long-and-exhausting-

bull-market-bernstein-predicts) lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit zunehmend

weg von volatilen Altcoins hin zur technologiegestützten Teilnahme an

Blockchain-Netzwerken. ZA Miner reagiert darauf mit dem Ausbau seiner

Infrastruktur und regionalen Integrationen. Dieser zukunftsorientierte Ansatz

steht im Einklang mit Branchentrends, wie sie etwa im aktuellen Yahoo

Finance-Bericht über Adecoagros nachhaltige Mining-Partnerschaften thematisiert

wurden - ein Beleg für die Weiterentwicklung hin zu verlässlicherer

Krypto-Infrastruktur.



Über ZA Miner



ZA Miner.com (https://miner.com/) ist eine KI-gestützte Cloud-Mining-Plattform

für skalierbare, sichere und nachhaltige Blockchain-Teilnahme. Mit einem Backend

auf Basis sauberer Energie und einer verschlüsselten Benutzeroberfläche

ermöglicht die Plattform weltweit einfachen Zugang zu Kryptowährungsnetzwerken.



