Warner Bros. Discovery (A) - Aktie mit Kurssprung - 16.07.2025

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Warner Bros. Discovery (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,43 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Warner Bros. Discovery (A) -20,64 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

Warner Bros. Discovery (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,62 % 1 Monat +18,97 % 3 Monate -17,43 % 1 Jahr +9,99 %

Informationen zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Warner Bros. Discovery (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,72 Mrd.EUR wert.

Warner Bros. Discovery (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Warner Bros. Discovery (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.