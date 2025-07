Deutsche Bank Aktie heute im Plus - 16.07.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Mit einer Performance von +1,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Deutsche Bank Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +22,18 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Bank auf +53,26 %.

Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,92 % 1 Monat +6,37 % 3 Monate +22,18 % 1 Jahr +66,57 %

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,30 Mrd. wert.

Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.