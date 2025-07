Kanada will Stahlindustrie mit Zöllen schützen - USA ausgenommen

OTTAWA (dpa-AFX) - Im Zollstreit mit den USA will der kanadische Premierminister Mark Carney die Stahlindustrie seines Landes unter anderem mit eigenen Zöllen besser schützen. So sollen beispielsweise auf Importe aus Ländern, mit denen ein Freihandelsabkommen besteht, Zölle von 50 Prozent erhoben werden, sobald diese das Volumen von 2024 überschreiten, kündigte Carney an.

Auf Stahl-Importe, die in China geschmolzenen und gegossenen Stahl beinhalten, sollen zusätzlich Zölle in Höhe von 25 Prozent erhoben werden. Die USA seien von all dem aber ausgeschlossen.