High Tide schließt mit Cronos Group Inc. eine Vereinbarung über Wandelschuldverschreibungen im Wert von 30 Millionen $ ab

CALGARY, AB, und TORONTO, ON, 16. Juli 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass es mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Cronos Group Inc. (Nasdaq: CRON) (TSX: CRON) eine Darlehensvereinbarung (die „Darlehensvereinbarung“) über Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von 30 Millionen $ (das „nachrangig besicherte Darlehen“) abgeschlossen hat.

High Tide beabsichtigt, dieses Working Capital zur Finanzierung künftiger Akquisitionen und des organischen Wachstums zu verwenden, um sein Geschäft auszubauen und sein inländisches Ladennetz über 300 Standorte in Kanada hinaus auszubauen.

„Angesichts unseres starken und bewährten Geschäftsmodells ist es eine unglaubliche Bestätigung für uns, innerhalb der letzten Monate ein zweites Vertrauensvotum in Form einer Investition von einem großen lizenzierten Produzenten zu erhalten“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. „Diese Unterstützung spricht Bände über den Wert, den High Tide für das legale Cannabis-Ökosystem bedeutet - nicht nur als wachstumsorientierter Einzelhändler, sondern auch als wichtiger Akteur in der Branche, der dazu beiträgt, das Betriebsumfeld für lizenzierte Produzenten zu verbessern, den Anteil des illegalen Markts zu verringern und Kanadas Regulierungsrahmen insgesamt zu stärken. Mit dieser Investition, die ausschließlich als Wachstumskapital dienen wird, sind wir bereit, unsere Expansion sowohl in Kanada als auch international zu beschleunigen.“

„Unsere Investition stützt sich auf die Überzeugung, dass ein wettbewerbsfähiges und gerechtes Einzelhandelsumfeld der gesamten Branche zugutekommt, einschließlich der Produzenten, Einzelhändler und erwachsenen Konsumenten“, sagte Mike Gorenstein, Chairman, President und Chief Executive Officer von Cronos. „Wir fühlen uns weiterhin verpflichtet, mit all unseren Einzelhandelspartnern zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen.“

Das nachrangig besicherte Darlehen ist durch ist durch ein drittrangiges Pfandrecht an bestimmten Vermögenswerten von High Tide gesichert und wird mit 4 % pro Jahr verzinst. Gemäß den Bedingungen der Darlehensvereinbarung kann Cronos mit Zustimmung von High Tide das nachrangig besicherte Darlehen, mit Ausnahme der Beträge, die auf den ursprünglichen Emissionsrabatt entfallen, von Zeit zu Zeit in Stammaktien von High Tide (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 4,20 $ pro Stammaktie umwandeln (die bei solchen Umwandlungen ausgegebenen Stammaktien, die „Umwandlungsaktien“). Das nachrangig besicherte Darlehen hat eine Laufzeit von 5 Jahren und kann nach Wahl von High Tide jederzeit ohne Vertragsstrafe ganz oder teilweise zurückgezahlt werden.

Darüber hinaus erhielt Cronos einen Stammaktienkaufwarrant (der „Warrant“). Der Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Wahl von Cronos ausgeübt und gegen bis zu 3.836.317 Stammaktien (die „Warrant-Aktien“) zu einem Ausübungspreis von 3,91 $ pro Warrant-Aktie eingelöst werden. Der Ausübungspreis entspricht einem Aufschlag von 25 % auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs der Aktien von High Tide an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“); der 30-tägige Zeitraum endete am Handelstag vor dem Datum dieser Pressemitteilung.

Die TSXV hat die Notierung der Umwandlungs- und Warrant-Aktien unter Vorbehalt der Erfüllung der Anforderungen der bedingten Genehmigung durch die TSXV unter Vorbehalt genehmigt.

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte[i]. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 202 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom „Report on Business“ der kanadischen Tageszeitung „Globe and Mail“ zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie „Retail“ aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Cronos ist ein globales, innovatives Cannabinoid-Unternehmen, das sich entschieden für die Sicherung bahnbrechender geistiger Eigentumsrechte einsetzt, indem es die Cannabisforschung, -technologie und -produktentwicklung vorantreibt. Mit dem Ziel, das Verbrauchererlebnis verantwortungsvoll zu verbessern, baut Cronos ein Portfolio an Kultmarken auf. Das vielfältige internationale Markenportfolio von Cronos umfasst Spinach, PEACE NATURALS und Lord Jones. Weitere Informationen über Cronos und seine Marken finden Sie unter: thecronosgroup.com.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und Gerichtsentscheidungen enthalten. Alle Informationen hierin, die nicht eindeutig historischen Charakter haben, stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen dar. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen von High Tide und Cronos hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: die Gesamthöhe der Erlöse, die High Tide erhalten wird; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen TSXV-Genehmigung; die erwartete Verwendung der Erlöse durch High Tide; die Notierung der High Tide-Stammaktien, die bei der Umwandlung geliefert werden und den High Tide-Warrants zugrunde liegen, an der TSXV; die Fähigkeit von High Tide, seine künftigen Ziele zu erreichen, wie das Erreichen von 300 Geschäften und den künftigen Cannabis-Einzelhandelsmarkt für Erwachsene in Kanada sowie die erwarteten Vorteile. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl High Tide und Cronos davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von High Tide und Cronos liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Non-Exhaustive List of Risk Factors“ in Anhang A des aktuellen jährlichen Informationsformulars von High Tide erörtert werden, die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Cronos auf Formblatt 10-K für das Jahr zum 31. Dezember 2024 und seinem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das Quartal; zum 31. März 2025 beschrieben sind, die jeweils bei SEDAR+ und EDGAR eingereicht und unter www.sedarplus.ca bzw. www.sec.gov/edgar abgerufen werden können, und Risikofaktoren, die an anderer Stelle in dieser Pressemeldung erörtert werden. Diese Faktoren können von Zeit zu Zeit in den regelmäßigen Einreichungen von High Tide und Cronos, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind und durch Verweis hierin aufgenommen sind, aktualisiert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen von High Tide und Cronos zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Weder High Tide noch Cronos ist verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

