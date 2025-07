Die Vertex-Module von Trinasolar beleben die Wüste Gobi und sorgen für saubere Energie und ökologische Erholung

CHANGZHOU, China, 16. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Inmitten der riesigen Weite der Wüste Gobi in Jinta, Provinz Gansu, verwandeln Reihen von Solarmodulen den einst unwirtlichen Sand in einen blühenden „blauen Ozean" aus grüner Energie, für den Trinasolar 100 MW an Hochleistungsmodulen der Vertex-Serie geliefert hat, die sowohl die Energieproduktion als auch die Erneuerung der Umwelt vorantreiben.

Die Vertex-Module von Trinasolar, die auf einer 210-mm-Technologieplattform basieren, bieten eine hohe Leistungsabgabe, einen hervorragenden Wirkungsgrad und langfristige Zuverlässigkeit. Diese Merkmale senken die Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) und sorgen gleichzeitig für eine stabile Energieausbeute trotz schwieriger Umweltbedingungen wie Dürre und Sandstürme.