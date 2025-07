Supermicro liefert ab sofort leistungsstarke X14 Server mit 4-Sockeln für anspruchsvolle Unternehmens-, Datenbank- und unternehmenskritische Workloads - basierend auf Intel Xeon 6 Prozessoren

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



- Leistungssteigerung von bis zu 50 % im Vergleich zur vorherigen Generation von

Intel-Prozessoren

- Maximale Rechendichte mit 4 Intel Xeon 6 Prozessoren für insgesamt bis zu 344

Kerne pro System

- Unterstützt bis zu 6 Double-Width-GPUs für KI-Workloads in Unternehmen



Super Micro Computer, Inc. ("Supermicro" oder "SMCI") , ein Anbieter von

IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, liefert jetzt die

branchenweit fortschrittlichsten 4-Sockel-Server für umfangreiche Datenbank- und

Unternehmensanwendungen aus. Mit den neuesten Intel Xeon 6 Prozessoren mit

Performance-Cores (P-Cores) sind diese neuen Server CXL 2.0-fähig und eignen

sich ideal für HPC, unternehmenskritische Arbeitslasten und

In-Memory-Datenbanken. Weitere Anwendungen, die von diesen Systemen profitieren

werden, sind solche, die einen sehr großen Speicherbedarf mit enormer

Rechenleistung erfordern, oder wissenschaftliche Simulationsanwendungen, die

stark auf CPU-Rechenleistung mit geringen Latenzen angewiesen sind. Als

entscheidende Komponente von Supermicros Data Center Building Block Solutions ®

(DCBBS) bieten diese neuen Server eine deutlich höhere Leistung als frühere

Generationen von 4-Sockel-Systemen.





"Diese neuen 4-Sockel-Server adressieren die Bedürfnisse der anspruchsvollstenUnternehmen weltweit, welche die Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit eineseinzigen Systems mit bis zu 16 TB Speicher und bis zu 6 Double-Width-GPUs", sagtCharles Liang, President und CEO von Supermicro. "Mit unserem DCBBS-Ansatz undunseren weltweiten Produktionskapazitäten kann Supermicro nun kompletteRechenzentrumslösungen an Kunden in allen Regionen liefern und ist Marktführerin diesem Segment. Wir sind in der Lage, Unternehmen eine breite Palette vonSystemen für all ihre IT-Anforderungen anzubieten."Weitere Informationen zu Supermicro 4-Sockel-Serverlösungen finden Sie unterhttps://www.supermicro.com/en/products/mp. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4469224-1&h=2032105092&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4469224-1%26h%3D4196989173%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmp%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmp&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fmp.)"Supermicro bietet ein beeindruckendes Portfolio an 4-Sockel-Serversystemen, diefür die neuen Intel Xeon 6 Prozessoren mit P-Cores optimiert sind", sagt KarinEibschitz, Intel Corporate Vice President und General Manager Data Center Group."Mit mehr Kernen, schnellerer Speicherunterstützung und bis zu 20 PCIe5.0-Steckplätzen bieten diese neuen 4-Sockel-Serverlösungen für Rechenzentren