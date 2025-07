Canary Gold Corp. kündigt Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs zusätzlicher Konzessionen beim Projekt Madeira River im brasilianischen Rondônia an

Vancouver, British Columbia – 16. Juli 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) („Canary“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer 100%igen Beteiligung an zehn weiteren Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 94.700 Hektar im brasilianischen Bundesstaat Rondônia (das „Konzessionsgebiet“) unterzeichnet hat. Der Erwerb wird die Liegenschaft des Unternehmens innerhalb des Projekts Madeira River, eines seiner wichtigsten Goldexplorationsprojekte in Brasilien, deutlich erweitern.

Gemäß den Bedingungen einer verbindlichen Absichtserklärung vom 15. Juli 2025 wird das Unternehmen das Konzessionsgebiet von Talisman Venture Partners Ltd. („Talisman“), einem privaten, in British Columbia eingetragenen Unternehmen, für einen Gesamtkaufpreis von 1.700.000 CAD erwerben, der durch eine Kombination aus Bargeld und Aktien beglichen wird (die „Akquisition“). Die Gegenleistung umfasst:

- eine Barzahlung von 50.000 CAD bei Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung (die „endgültige Vereinbarung“) bezüglich der Akquisition,

- vorbehaltlich der Genehmigung oder Nichtablehnung durch die Canadian Securities Exchange („CSE“) die Ausgabe von 4.000.000 Stammaktien von Canary Gold zu einem angenommenen Preis von 0,30 CAD pro Aktie (für eine angenommene Gegenleistung von 1.200.000 CAD) innerhalb von sieben (7) Werktagen nach Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung; und

- an dem Datum, das 180 Tage nach der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung liegt (das „Abschlusszahlungsdatum“), nach Wahl und alleinigem Ermessen von Canary Gold (A) eine weitere Barzahlung in Höhe von 450.000 CAD oder (B) die Ausgabe von Stammaktien im Wert von 450.000 CAD, wobei jede Aktie zu einem Preis begeben wird, der dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: (x) 0,30 CAD oder (y) dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien an der CSE an den zehn Handelstagen vor dem Abschlusszahlungsdatum.