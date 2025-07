Infosys eröffnet Enterprise Innovation Lab für SAP-Lösungen in Düsseldorf

Das Lab beschleunigt Unternehmenstransformationen durch den Einsatz von SAP Business AI und Infosys Cobalt und Topaz

Bengaluru, Indien, 17. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, eröffnet das Infosys Enterprise Innovation Lab for SAP Solutions in Düsseldorf. Das Lab von Infosys und SAP unterstützt Unternehmen dabei, das Potenzial von KI und Daten gezielt zu nutzen. Firmen können so individuelle Lösungen entwickeln und Innovationen schneller in die Praxis umsetzen. Teil der Zusammenarbeit sind zentrale Angebote wie SAP Business AI, die SAP Business Data Cloud und RISE with SAP, ergänzt durch Infosys Cobalt und Infosys Topaz. So entstehen neue Möglichkeiten, KI-, Cloud- und Digitalstrategien auszuarbeiten, zu testen und umzusetzen.