United Airlines passt Prognose für 2025 an – Aktie verliert nachbörslich

Die schwache Nachfrage, vor allem bei Inlandsflügen von preisbewussteren Kunden, führte zu einem Rückgang der Einheitserlöse um 4 Prozent. Besonders stark fielen die Einnahmen aus Inlandsflügen, die um 7 Prozent sanken. International verlief das Geschäft stabiler; allerdings gingen die Umsätze in Europa um 2,2 Prozent zurück. Positiv zu vermerken ist, dass die Einnahmen aus dem Premium-Segment um 5,6 Prozent stiegen und auch die Verkäufe im Bereich Basis-Economy um 1,7 Prozent zunahmen.

United rechnet für Gesamtjahr 2025 mit einem bereinigten Gewinn zwischen 9 und 11 US-Dollar pro Aktie. Analysten hatten hingegen mit 10 US-Dollar pro Aktie gerechnet. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit in diesem Frühjahr hatte das Unternehmen im April den ungewöhnlichen Schritt unternommen, zwei Gewinnszenarien zu veröffentlichen: 11,50 bis 13,50 US-Dollar pro Aktie in einem stabilen Umfeld und 7 bis 9 US-Dollar pro Aktie in einem "rezessiven Umfeld".

Für das dritte Quartal rechnet United mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,25 bis 2,75 US-Dollar und liegt damit im Rahmen der Analystenerwartungen.

Darüber hinaus wird die Fluggesellschaft weiterhin mit operativen Einschränkungen am Newark Liberty International Airport zu kämpfen haben. Ein Mangel an Luftverkehrskontrollpersonal hat dazu geführt, dass die FAA die Flugzahlen reduziert hat. Dies dürfte auch die Gewinnmargen im dritten Quartal belasten.

Im nachbörslichen Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) gab die Aktie um zwei Prozent auf 88,47 US-Dollar nach.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion