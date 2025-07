TFS HealthScience stärkt globale Ophthalmologie-Einheit mit strategischen Neueinstellungen und integriertem Liefermodell

LUND, Schweden, 17. Juli 2025 /PRNewswire/ -- TFS HealthScience (TFS), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), erweitert seinen Geschäftsbereich Ophthalmologie mit neuen Führungskräften und verbesserten Lieferkapazitäten, um die steigende Nachfrage nach spezialisierten klinischen Studien in der Augenheilkunde zu erfüllen.

Die weltweite Markt für Augenheilkunde wird im Jahr 2023 auf fast 60 Milliarden US-Dollar geschätzt und bis 2030 voraussichtlich 94 Milliarden USD erreichen. Die Investitionen in neue Sehkrafttherapien steigen und damit auch der Bedarf an CRO-Partnern, die in der Lage sind, komplexe, globale Programme zu verwalten. TFS begegnet diesem Bedarf mit einem therapeutisch ausgerichteten Betriebsmodell und einem engagierten Ophthalmologenteam, das über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Netzhaut, Hornhaut und Neuroophthalmologie verfügt.