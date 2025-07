Amis kaufen wieder Gold, China auch!

Gold-ETF verzeichnen erstmals wieder Netto-Zuflüsse!

Drei Jahre lang mussten die physisch besicherten Gold-ETF schon Abflüsse verkraften. An den Aktienmärkten, insbesondere in New York, lief es gut. Themen wie die Absicherung des Portfolios standen in dieser Zeit auf kaum einer Agenda. Das hat sich offensichtlich geändert. Wie der World Gold Council (WGC), der Verband der Goldproduzenten, mitteilte, melden die Gold-ETF für das erste Halbjahr 2025 erstmals seit 2020 wieder Netto-Zuflüsse. So wurden insgesamt 38 Mrd. US-Dollar netto in die physisch besicherten Vehikel gesteckt. Das steht laut WGC für rund 397,1 Tonnen Gold. Insgesamt befanden sich per 30. Juni 3.615,9 Tonnen Gold in diesen Fonds. Dies ist der höchste Stand seit drei Jahren und nur noch rund 300 Tonnen weniger als beim Allzeithoch im Oktober 2020. Angeführt wurden die Nettozuflüsse von in den USA gelisteten ETF mit einem Plus von 206,8 Tonnen. Es folgte Asien mit 104,3 Tonnen. Letztere verzeichnen allerdings die größte Steigerungsrate mit +28 Prozent, während sie insgesamt nur 9 Prozent der weltweiten Gold-ETF-Anteile halten. Gold-ETF werden vor allem von Vermögensverwaltern zur Absicherung ihres Depots oder als Performance-Bringer genutzt.

Chinas Zentralbank stockt seine Gold-Reserven weiter auf

In Asien sorgen allerdings vor allem die Notenbanken für die hohe Nachfrage nach Edelmetallen. Etliche Länder stocken bereits seit Beginn des Kriegs in der Ukraine ihre Gold-Reserven auf. Als Hauptgrund sehen Beobachter vor allem, dass man so weniger abhängig vom US-Dollar wird und seine Reserven breiter diversifiziert. Die USA hatten den Dollar nach Beginn des Kriegs als Waffe gegen Russland eingesetzt. Mit der Amtsübernahme durch Donald Trump hat sich dieser Trend bei vielen Notenbanken verstärkt. Angeführt wird Asien dabei stets von China. Die People Bank of China (PBoC) hat mit dem Juni nun schon acht Monate in Folge seine Gold-Reserven aufgestockt. Im vergangenen Monat kaufte die Notenbank insgesamt 70.000 Unzen Gold. Seit dem die PBOC im November 2024 wieder ihre Käufe aufnahm, sind die Reserven insgesamt um 1,1 Mio. Unzen oder 34,2 Tonnen gestiegen. Allerdings weisen Marktbeobachter immer wieder darauf hin, dass die Zahlen der Notenbank nicht mit den offiziellen Handelsdaten des Landes zusammenpassen. Demnach würde China mehr Gold besitzen, als es offiziell ausweist. Die Volksrepublik ist bereits seit rund 20 Jahren der weltweit größte Produzent von Gold, aber auch einer der größten Importeure. Währen die Gold-Reserven Chinas steigen, reduziert das Land kontinuierlich seine Anteile an US-Staatsanleihen. Inzwischen hat Großbritannien China als größten Gläubiger der Vereinigten Staaten abgelöst. Neben politischen Gründen nutzen Investoren und Banken Gold, um sich gegen mögliche Krisen in Folge der Schuldenproblematik in den USA abzusichern. Erst jüngst hatte das Land ein neues Steuergesetz verabschiedet, was das Budgetproblem des Landes weiter verschärfen dürfte. Inzwischen wird offen über die Bonität der größten Wirtschaftsmacht der Welt diskutiert.