Hensoldt-Aktie auf Rekordkurs: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 111 Euro!

Im Gegensatz dazu äußert sich Jefferies skeptisch. Analystin Chloe Lemarie hat das Rating "Underperform" beibehalten und ein Kursziel von nur 60 Euro festgelegt. Sie warnt, dass die bevorstehenden Q2-Zahlen die laufende Neuausrichtung des Unternehmens widerspiegeln könnten, was die Performance belasten würde. Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse ist für den 31. Juli angesetzt und könnte entscheidende Hinweise zur Auftragslage und zur Umsetzung der Wachstumsstrategie liefern.

Hensoldt, ein führender Anbieter von Sensorlösungen, zeigt sich zu Beginn der Woche robust und erreicht mit einem Kursplus von bis zu 3,2 Prozent ein neues Hoch von 105,20 Euro. Dies geschieht trotz eines allgemein schwachen Marktumfelds und wird maßgeblich durch eine optimistische Analyse der Deutschen Bank unterstützt. Diese hat ihr Kursziel für die Hensoldt-Aktie von 71 auf 111 Euro angehoben, was auf die positiven Wachstumsaussichten durch die anhaltenden Rüstungsinvestitionen des Bundes zurückzuführen ist. Analyst Christophe Menard prognostiziert, dass Hensoldt bis 2030 einen Umsatz von über fünf Milliarden Euro erreichen könnte, gestützt durch ein erhöhtes Verteidigungsbudget und umfangreiche Bestellungen ab 2025.

Zusätzlich hat JPMorgan das Kursziel für Hensoldt auf 120 Euro angehoben und das Rating "Overweight" beibehalten. Analyst David Perry sieht das Unternehmen als hervorragend positioniert für die steigende Nachfrage im Bereich gepanzerter Fahrzeuge und Luftverteidigung. Seine Schätzungen zur Panzerproduktion wurden kürzlich erheblich nach oben revidiert, was sich ab 2027 in deutlich höheren Ergebnisschätzungen für Hensoldt niederschlagen dürfte. Allerdings könnten höhere Zinsprognosen in den Jahren zuvor belastend wirken.

Die Analysten sind sich uneinig über die zukünftige Entwicklung der Hensoldt-Aktie. Während die Deutsche Bank optimistisch bleibt und eine Verdopplung des Umsatzes bis 2030 prognostiziert, zeigt sich Jefferies zurückhaltend und verweist auf mögliche Herausforderungen. Die kommenden Geschäftszahlen werden entscheidend sein, um Klarheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu schaffen. In Anbetracht der aktuellen geopolitischen Lage und der damit verbundenen Rüstungsinvestitionen rückt Hensoldt zunehmend in den Fokus der Anleger und Analysten.

