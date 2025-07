Steyr Motors: Aktie springt um 15% – Kooperationen treiben Kurs nach oben!

Die Aktie des österreichischen Rüstungsherstellers Steyr Motors hat am Montag einen bemerkenswerten Anstieg von über 15 Prozent verzeichnet und die Marke von 56 Euro überschritten. Dieser Kursanstieg wird durch mehrere Faktoren begünstigt, insbesondere durch technische Kaufsignale, die auf einen klaren Aufwärtstrend hindeuten. In den letzten Tagen hat die Aktie entscheidende gleitende Durchschnitte (20-, 50- und 100-Tage-Linien) überschritten, was als starkes Signal für Investoren gilt.

Ein wesentlicher Treiber für den Kursanstieg ist die kürzlich geschlossene Kooperation mit Laborde Products, einem etablierten Anbieter von Antriebslösungen in den USA. Diese Vereinbarung, die sowohl zivile als auch militärische Anwendungen umfasst, wird Steyr Motors voraussichtlich im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 2 Millionen US-Dollar einbringen. Der Gesamtwert des Rahmenvertrags beläuft sich auf etwa 15 Millionen US-Dollar über vier Jahre. Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, betont die strategische Bedeutung des US-Marktes und die Stärkung der Marktposition durch diese Partnerschaft.