Nvidia-Chef Huang: China braucht unsere Technologie nicht – Ein Machtspiel!

Inmitten wachsender geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China hat Jensen Huang, CEO von Nvidia, in einem Interview mit CNN die Bedenken der US-Regierung bezüglich des militärischen Einsatzes amerikanischer Halbleitertechnologie in China zurückgewiesen. Huang betonte, dass China nicht auf Nvidias Technologie angewiesen sei und dass die bestehenden Rechenkapazitäten in China ausreichend seien. Diese Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die USA Exportbeschränkungen für moderne KI-Chips an chinesische Kunden verhängt haben, was Nvidia schätzungsweise Milliarden kosten könnte. Huang kritisierte die US-Strategie und forderte eine Zusammenarbeit mit allen KI-Entwicklern, einschließlich derjenigen in China, um die technologische Führerschaft der USA zu sichern.

Huang befindet sich in einer heiklen Position, da er versucht, die Beziehungen zu China aufrechtzuerhalten, während er gleichzeitig die Unterstützung der US-Regierung nicht verlieren möchte. Analysten beschreiben seine Strategie als diplomatisches Hochseil, das darauf abzielt, Marktanteile in China zurückzugewinnen, falls die US-Richtlinien gelockert werden. Huang wies darauf hin, dass die USA und China zwar Wettbewerber sind, aber auch voneinander abhängig bleiben.