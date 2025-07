Gerresheimer AG: Dramatischer Kursrückgang und gespaltene Analystenmeinungen!

Die Gerresheimer AG, ein Spezialist für Verpackungslösungen, sieht sich nach einer erneuten Senkung der Wachstumsprognose für 2023 mit einem dramatischen Rückgang ihres Aktienkurses konfrontiert. Die Aktie hat sich in den letzten 12 Monaten halbiert und notiert aktuell bei knapp unter 50 Euro, was ein Mehrjahrestief darstellt. Analysten sind gespalten in ihrer Einschätzung: Während die UBS ein Kursziel von 75 Euro und eine Kaufempfehlung ausgibt, sieht Warburg Research die Aktie nur bei 55 Euro und empfiehlt ein Halten.

Die Probleme für Gerresheimer begannen nach einem Allzeithoch von über 120 Euro im Jahr 2023, als das Unternehmen von der Markteinführung von Abnehmspritzen profitierte. Doch seitdem hat sich der Markt für geringwertige Lösungen als herausfordernd erwiesen, was zu einer Senkung der Wachstumsprognose für 2025 auf lediglich 0 bis 2 Prozent führte. Dies ist ein Rückgang im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 1 bis 2 Prozent.