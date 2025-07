Zuckerberg enthüllt Metas KI-Plan: Milliarden-Investitionen bis 2030!

Die Dimensionen des Hyperion-Projekts sind beeindruckend: Eine Videoanimation zeigt, dass das neue Rechenzentrum fast ganz Manhattan abdecken könnte. Zuckerberg hebt hervor, dass die Meta Superintelligence Labs über eine führende Rechenleistung verfügen werden, die es den Forschern ermöglicht, innovative Grenzen zu überschreiten. Analyst Brent Thill von Jefferies sieht in Zuckerbergs Ankündigung ein starkes Vertrauen in die zukünftigen Umsätze von Meta und bewertet das Unternehmen als potenziellen Marktführer im KI-Sektor. Er hat das Kursziel für die Meta-Aktie von 790 auf 845 US-Dollar angehoben.

Mark Zuckerberg, CEO von Meta, hat in einem ausführlichen Post auf dem Kurznachrichtendienst Threads die ambitionierten Pläne seines Unternehmens im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) vorgestellt. Im Rahmen des Projekts "Prometheus" plant Meta, bis 2026 eine Rechenkapazität von 1 Gigawatt (GW) zu erreichen, während das Hyperion-Projekt bis 2030 eine Kapazität von mindestens 5 GW anstrebt. Zuckerberg betont, dass Meta bereit ist, Hunderte Milliarden Dollar in Computer zu investieren, um eine Superintelligenz zu entwickeln, und verweist auf die finanziellen Mittel, die das Unternehmen aus seinem Kerngeschäft generiert.

Trotz der positiven Aussichten warnt BofA-Analyst Justin Post, dass die aggressive Expansion in den KI-Bereich kurzfristig zu höheren Betriebsausgaben und Druck auf die Margen führen könnte. Für die Jahre 2025 und 2026 erwartet er signifikante Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie eine Erhöhung der Kapitalausgaben, um die geplanten KI-Infrastrukturprojekte voranzutreiben. Die prognostizierten Ausgaben belaufen sich auf etwa 68,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und 74,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026.

Für Anleger rückt nun die Vorlage der Quartalszahlen am 30. Juli in den Fokus. Meta plant, im zweiten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 1 Prozent auf 190 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Das Ergebnis pro Aktie wurde leicht auf 26,83 US-Dollar nach oben korrigiert. Für 2026 prognostiziert Post einen Umsatz von 217 Milliarden US-Dollar, was über den Konsensschätzungen der Wall Street liegt, während der Gewinn je Aktie auf 29,16 US-Dollar sinkt, was die höheren Ausgaben für KI-Forschung widerspiegelt. Beide Analysten, Thill und Post, empfehlen den Kauf der Meta-Aktie, wobei Thill optimistischer ist als Post.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 702,9EUR auf Nasdaq (17. Juli 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.