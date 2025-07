FUCHS senkt Prognose: Aktie bricht ein – Dividende bleibt jedoch stabil!

Die Anpassung der Prognose ist das Ergebnis schwächerer Geschäfte im ersten Halbjahr, in dem FUCHS einen Erlös von 1,804 Milliarden Euro erzielte, was zwar um 40 Millionen Euro über dem Vorjahreswert liegt, jedoch das EBIT mit 209 Millionen Euro um 9 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert blieb. Besonders im zweiten Quartal fiel der operative Gewinn mit 101 Millionen Euro deutlich hinter die Konsensprognose von 112 Millionen Euro zurück. FUCHS macht die Konjunkturschwäche in Europa für das schwache Abschneiden verantwortlich.

FUCHS, der Schmierstoffspezialist aus dem MDAX, hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr aufgrund einer anhaltend schwachen Nachfrage nach Basischemikalien und einem von wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Umfeld gesenkt. In einer Pressemitteilung erklärte das Unternehmen, dass die Nachfrage von relevanten Kundengruppen zurückhaltend sei, was zu einer Anpassung der Umsatz- und Gewinnprognosen führte. Statt der ursprünglich erwarteten Erlöse von 3,7 Milliarden Euro rechnet FUCHS nun mit etwa 3,53 Milliarden Euro. Auch das EBIT wird voraussichtlich unter dem angestrebten Niveau von 460 Millionen Euro liegen; im Vorjahr erzielte das Unternehmen 434 Millionen Euro.

Die Reaktion des Marktes auf die gesenkte Prognose war prompt: Die Aktie fiel am Handelsplatz Lang & Schwarz um mehr als 6 Prozent, nachdem sie im regulären XETRA-Handel unverändert geblieben war. Sollte sich der nachbörsliche Verlust am Mittwoch bestätigen, könnte sich die charttechnische Situation für die Aktie deutlich eintrüben, da sowohl die 50- als auch die 200-Tage-Linie getestet oder sogar unterschritten werden könnten, was Verkaufssignale auslösen würde.

Trotz der gesenkten Prognose bleibt die Dividende für viele Anleger ein wichtiger Faktor. FUCHS hat die Ertragslage als solide beschrieben und sollte in der Lage sein, das Dividendenwachstum der vergangenen Jahre fortzusetzen. Analysten erwarten einen Vorschlag von 1,22 Euro je Aktie. Mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,2 wird die Aktie als moderat bewertet, was sie zu einer potenziellen Kaufgelegenheit für Investoren macht, die an wertorientierten Anlagen interessiert sind.

Analysten von Jefferies und DZ Bank haben ihre Kursziele für die FUCHS-Aktie gesenkt, bleiben jedoch optimistisch hinsichtlich der langfristigen Perspektiven des Unternehmens.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 41,65EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.