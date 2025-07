Alarmierende Hedgefonds-Strategien: US-Staatsanleihen am Abgrund!

In den letzten Tagen haben Hedgefonds ihre Short-Positionen auf US-Staatsanleihen erheblich ausgeweitet, was das Risiko eines Kredit-Kollapses auf ein Rekordniveau anhebt. Besonders auffällig ist die Situation bei den fünfjährigen Treasuries, wo Short-Positionen von rund 2,5 Millionen Kontrakten verzeichnet werden – ein weltweiter Höchststand. Diese Entwicklung ist alarmierend, da US-Bonds traditionell als sicherer Hafen galten, was sich jedoch zunehmend ändert. Die US-Regierung verfolgt eine riskante Finanzstrategie, indem sie verstärkt kurzlaufende Anleihen emittiert, um von den derzeit niedrigen Zinsen zu profitieren. Dies könnte jedoch langfristig zu höheren Zinsen, erhöhter Volatilität und ernsthaften Refinanzierungsproblemen führen.

Parallel dazu hat der Euro am Devisenmarkt an Wert verloren. Am Dienstag fiel der Kurs auf 1,1602 US-Dollar, nachdem die Europäische Zentralbank den Referenzkurs zuvor auf 1,1665 US-Dollar festgelegt hatte. Inflationsdaten aus den USA, die einen Anstieg der Jahresteuerungsrate von 2,4 auf 2,7 Prozent zeigten, sorgten nur für kurzfristige Marktbewegungen. Die Commerzbank-Analysten sehen bislang keine signifikanten Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Inflation, betonen jedoch, dass der Preisdruck moderat bleibt und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im September gestiegen ist.