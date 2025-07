DAX trotzt Zolldrohungen: Anleger setzen auf positive Unternehmenszahlen!

Der DAX zeigt sich trotz neuer, hoher Zolldrohungen erstaunlich stabil, während die Handelsstrategie von US-Präsident Donald Trump an den Börsen zunehmend an Glaubwürdigkeit verliert. Anleger haben erkannt, dass Trumps aggressive Zollpolitik möglicherweise weniger gefährlich für die Unternehmensgewinne ist, als zunächst befürchtet. Diese Einschätzung birgt jedoch Risiken, da die Unsicherheit über die tatsächliche Umsetzung der Zölle weiterhin besteht. Der 1. August, an dem die neuen Zölle in Kraft treten könnten, wird für Trump und die Märkte zu einem entscheidenden Datum. Anleger spekulieren darauf, dass Trump möglicherweise von seinen Drohungen absehen könnte, um sein Gesicht zu wahren, was jedoch auch die Gefahr birgt, dass er die Zölle tatsächlich aktivieren könnte.

In dieser Woche beginnt die Berichtssaison für das zweite Quartal, und die Anleger hoffen auf positive Unternehmenszahlen, die eine Kaufwelle auslösen könnten. Die Unsicherheit über die Zollpolitik hat das Vertrauen in die Planungssicherheit der Unternehmen beeinträchtigt, was sich negativ auf die Ertragskraft auswirken könnte. Die großen US-Banken werden voraussichtlich gute Quartalszahlen präsentieren, jedoch könnten steigende Kreditrisiken aufgrund der Zollunsicherheit die Ausblicke belasten.