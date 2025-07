flatexDEGIRO hebt Prognose für 2025 an: Umsatz und Gewinn sprießen!

Die flatexDEGIRO AG hat am Montag ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben, basierend auf den vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal, die über den Erwartungen lagen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um etwa 11 % auf 132 Millionen Euro, während der Nettogewinn um rund 28 % auf 39,5 Millionen Euro zulegte. Für das erste Halbjahr 2025 ergibt sich somit ein Umsatzwachstum von 15 % auf 278 Millionen Euro und ein Nettogewinnwachstum von 34 % auf 81,5 Millionen Euro.

Die neue Umsatzprognose für 2025 liegt nun zwischen 499 und 518 Millionen Euro, was einem Wachstum von 4 % bis 8 % entspricht. Zuvor war eine vorsichtige Schätzung von -5 % bis +5 % abgegeben worden. Auch die Gewinnprognose wurde optimistisch angepasst: CEO Oliver Behrens erwartet ein Plus von 15 % bis 25 %, was einem Nettogewinn von 128 bis 139 Millionen Euro entspricht, im Vergleich zu einer vorherigen Schätzung von -5 % bis +10 %.