Energiekontor AG: Aktienrückkauf und positive Analystenprognosen!

Die Energiekontor AG hat am 15. Juli 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 7. bis 11. Juli 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 1.050 eigene Aktien. Die täglichen Transaktionen umfassten 220 Aktien am 7. Juli zu einem durchschnittlichen Preis von 45,93 Euro, 250 Aktien am 8. Juli zu 45,98 Euro, 100 Aktien am 9. Juli zu 47,74 Euro, 250 Aktien am 10. Juli zu 47,96 Euro und 230 Aktien am 11. Juli zu 47,07 Euro. Der Rückkauf wurde über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) abgewickelt. Weitere Details zu den Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Zusätzlich veröffentlichte die Energiekontor AG am 16. Juli 2025 die neue Gesamtzahl der Stimmrechte, die nun bei 13.942.086 liegt. Diese Veröffentlichung erfolgt gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und soll eine europaweite Verbreitung sicherstellen.