Ölpreise unter Druck: Geopolitik und Handelskonflikte beeinflussen Märkte

Zusätzlich richtet sich das Augenmerk der Anleger auf mögliche Änderungen in der Russlandpolitik der US-Regierung, die neue Sanktionen gegen Russland zur Folge haben könnten. Berichten zufolge plant Trump, im Laufe des Tages eine Erklärung zu seiner Russlandpolitik abzugeben. Der republikanische Senator Lindsey Graham deutete bereits einen möglichen Politikwechsel an und sprach von einem bevorstehenden Wendepunkt in Bezug auf Russlands Invasion in der Ukraine.

Am Montag stiegen die Ölpreise, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September 71,17 US-Dollar kostete, was einem Anstieg von 81 Cent im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI zur Lieferung im August erhöhte sich um 84 Cent auf 69,30 Dollar. Trotz der jüngsten Zolldrohungen der USA gegen die Europäische Union, die ab dem 1. August einen Zoll von 30 Prozent auf EU-Importe vorsehen, blieben die Ölpreise stabil. Diese Drohungen werden von Marktanalysten als Verhandlungstaktik von US-Präsident Donald Trump interpretiert, und viele Anleger erwarten eine Einigung im Zollstreit.

Am Dienstag setzten die Ölpreise ihren schwachen Trend fort, wobei Brent-Öl auf 68,98 US-Dollar fiel, was einem Rückgang von 23 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für WTI sank um 38 Cent auf 66,60 Dollar. Marktbeobachter führen den Preisrückgang auf Zweifel an der Wirksamkeit der US-Pläne zurück, Russland unter Druck zu setzen. Trump hatte Russland eine Frist von 50 Tagen gesetzt, um Fortschritte im Ukraine-Konflikt zu erzielen, andernfalls würden hohe Zölle gegen Russlands Handelspartner verhängt.

In einem weiteren Kontext gab es im nördlichen Irak wiederholt Drohnenangriffe auf Ölfelder, die die Ölproduktion vorübergehend beeinträchtigten. Diese Angriffe, die von der kurdischen Terrorismusbekämpfungsbehörde gemeldet wurden, richten sich gegen die von Iran unterstützten Milizen, die für die Angriffe verantwortlich gemacht werden. Die Situation in der Region bleibt angespannt, insbesondere nach dem jüngsten Konflikt zwischen Israel und dem Iran, der die Sicherheitslage in der Region weiter destabilisiert hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ölpreise von geopolitischen Spannungen und Handelskonflikten beeinflusst werden, während die Märkte auf mögliche politische Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Ölversorgung reagieren.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 68,77USD auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.