freenet AG: Erfolgreicher Aktienrückkauf – 1,1 Millionen Aktien zurückgekauft!

Die freenet AG hat am 14. Juli 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die im Rahmen der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 erfolgt ist. Diese Mitteilung bezieht sich auf das am 4. Juni 2025 gestartete Aktienrückkaufprogramm, das durch eine vorherige Bekanntmachung am 3. Juni 2025 initiiert wurde.

Im Zeitraum vom 7. bis 11. Juli 2025 erwarb die freenet AG insgesamt 99.521 Aktien (ISIN DE000A0Z2ZZ5) über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Rückkauf wurde von einem Kreditinstitut durchgeführt, das die Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs unabhängig von der freenet AG traf. Die zurückgekauften Aktien wurden an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Durchschnittskursen erworben, die zwischen 27,3757 € und 27,8307 € lagen. Insgesamt belief sich das aggregierte Volumen der Käufe auf etwa 2,75 Millionen Euro.