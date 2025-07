Kontron AG sichert sich Millionenvertrag mit SNCF: Zukunft der Bahnkommunikation!

Kontron Transportation wird die kontinuierliche Weiterentwicklung des mobilen Kommunikationssystems sicherstellen, bis FRMCS vollständig in den Kundennetzen implementiert ist. Dies umfasst auch die Aufrechterhaltung eines umfassenden Kernnetzes sowie die Bereitstellung einer KI-gestützten Wissensdatenbank. Sylvie Rerolle, Direktorin für Telekommunikation bei SNCF RÉSEAU, betont die Notwendigkeit von Kontinuität und Sicherheit in der Bahnkommunikation für den Betrieb des nationalen Schienennetzes.

Die Kontron AG, ein führendes Unternehmen im Bereich IoT-Technologie, hat einen bedeutenden Servicevertrag mit der französischen Staatsbahn SNCF im dreistelligen Millionenbereich unterzeichnet. Dieser Vertrag, der am 15. Juli 2025 bekannt gegeben wurde, ist das Ergebnis einer langjährigen Partnerschaft, die seit 2003 besteht. Mit diesem neuen Auftrag bekräftigt Kontron Transportation ihre Expertise in der Entwicklung kritischer Kommunikationssysteme, die den aktuellen Anforderungen der Kunden gerecht werden. Der Fokus liegt auf der Transition vom bestehenden GSM-R (Global System for Mobile Communication – Railway) zu dem zukünftigen Kommunikationsstandard FRMCS (Future Railway Mobile Communication System).

Richard Neussl, Geschäftsführer von Kontron Transportation, hebt die Bedeutung der langjährigen Zusammenarbeit mit SNCF hervor und sieht den Vertrag als Bestätigung des Engagements von Kontron, außergewöhnliche Leistungen zu bieten. Der Auftrag wird als strategischer Schritt angesehen, um die Position von Kontron im Bereich der nächsten Generation von Zugvernetzung zu stärken und die Rolle des Unternehmens als wichtiger Infrastrukturpartner in Europa zu festigen.

Die Reaktion des Marktes auf diese Nachricht war positiv, was sich in einem Anstieg des Aktienkurses von Kontron widerspiegelt. Die Aktien erreichten ein Mehrjahreshoch und profitierten von der allgemeinen Marktentwicklung sowie von den Erwartungen an zukünftige Infrastrukturinvestitionen in Deutschland. Analysten sehen in diesem Auftrag eine Bestätigung der starken Marktposition von Kontron und heben die Kursziele für die Aktien an.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Vertrag mit SNCF nicht nur die technologische Weiterentwicklung im Bereich der Bahnkommunikation vorantreibt, sondern auch die Marktstellung von Kontron als führenden Anbieter in diesem Sektor festigt.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 27,96EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.