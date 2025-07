Amazon unter Druck: Gericht urteilt gegen irreführende Preiswerbung!

Der Onlinehändler Amazon sieht sich aufgrund eines Urteils des Landgerichts München I gezwungen, seine Preiswerbung für Sonderangebote künftig anzupassen. In drei Fällen wurde die Preisgestaltung während der "Prime Deal Days" als rechtswidrig eingestuft. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte gegen Amazon geklagt und gewonnen. Im Wiederholungsfall droht dem Unternehmen ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Ein Beispiel für die beanstandete Werbung ist die Bewerbung kabelloser Kopfhörer mit einem Rabatt von 19 Prozent. Das Gericht stellte fest, dass sich dieser Rabatt nicht auf einen früheren Preis von Amazon, sondern auf eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers bezog. In einem weiteren Fall wurde ein Vergleichspreis als "Kundendurchschnittspreis" angegeben, was ebenfalls nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprach. Laut den Vorgaben müssen Rabatte auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage basieren, wie auch der Europäische Gerichtshof in einem Urteil gegen Aldi Süd feststellte.