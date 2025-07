Commerzbank: Analysten heben Kursziele an – Chance oder Risiko für Anleger?

Parallel dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für die Commerzbank ebenfalls angehoben, und zwar von 27,30 auf 27,70 Euro, jedoch die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam hat seine Schätzungen vor dem bevorstehenden Quartalsbericht am 6. August aktualisiert. Er erwartet, dass der Großteil der Restrukturierungskosten im zweiten Quartal verbucht wird und rechnet mit Aktienrückkäufen in zwei Tranchen von jeweils 0,8 Milliarden Euro, beginnend im dritten Quartal. Diese Maßnahmen könnten das Vertrauen in die Commerzbank stärken und die Aktienkurse unterstützen.

Trotz der positiven Analystenbewertungen haben die Aktien der Commerzbank kürzlich einen Rückgang erlebt. Am Donnerstag verloren die Papiere im frühen Handel 2,5 Prozent und näherten sich mit 29,32 Euro ihrem Vortagestief. Dies wurde teilweise durch Gewinnmitnahmen und die gestrichene Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) ausgelöst. Am Mittwoch hatten die Aktien mit 30,74 Euro einen Höchststand seit 2011 erreicht, was die Volatilität und das Interesse der Anleger an der Commerzbank verdeutlicht.

Zusätzlich gibt es Diskussionen über die Rolle des Staates als Aktionär der Commerzbank. Der Einstiegskurs der Regierung lag bei etwa 26 Euro, und es wird spekuliert, dass die Regierung sich von ihren Anteilen trennen könnte, sobald der richtige Preis erreicht ist. Diese Unsicherheiten könnten ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse haben, da die Marktteilnehmer die zukünftige Entwicklung der Unternehmensführung und der strategischen Entscheidungen beobachten.

Insgesamt zeigt die Commerzbank eine interessante Entwicklung, die sowohl durch positive Analystenbewertungen als auch durch externe Faktoren wie Gewinnmitnahmen und staatliche Beteiligungen beeinflusst wird. Anleger sollten die Situation weiterhin genau beobachten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 28,51EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.