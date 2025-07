Brockhaus Technologies: Wertberichtigungen belasten Bilanz und Dividende

Die Brockhaus Technologies AG hat am 16. Juli 2025 eine Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht, in der sie über nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2024 informiert. Diese Wertberichtigungen, die auf externen Bewertungen der PwC basieren, haben keinen Einfluss auf den Cashflow, reduzieren jedoch das Konzernergebnis, das Jahresergebnis und das Eigenkapital. Im Segment Security Technologies wurde der Goodwill von 80 Millionen Euro um 40 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro wertberichtigt. Zudem wurden immaterielle Vermögenswerte aus Akquisitionen um 8 Millionen Euro und Vorräte um 1 Million Euro abgewertet.

Die Anteile an der IHSE wurden von 96 Millionen Euro um 45 Millionen Euro auf 51 Millionen Euro wertberichtigt. Auch die Anteile an Bikeleasing, die in eine 100%ige Tochtergesellschaft eingebracht wurden, erfuhren eine Wertberichtigung von 70 Millionen Euro um 23 Millionen Euro auf 47 Millionen Euro, bleiben jedoch über den ursprünglichen Anschaffungskosten von 22 Millionen Euro. Aufgrund dieser Wertberichtigungen wird der Bilanzgewinn aufgebraucht, was bedeutet, dass der Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 2025 keine Dividende vorschlagen können.