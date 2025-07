Stimmrechtsänderungen und Aktienrückkäufe: Heidelberg Materials im Fokus!

Am 15. Juli 2025 veröffentlichte die Heidelberg Materials AG eine Korrektur zu einer Stimmrechtsmitteilung, die ursprünglich am 8. Juli 2025 herausgegeben wurde. Diese Mitteilung erfolgte gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und zielt auf eine europaweite Verbreitung ab. Der Emittent, die Heidelberg Materials AG, hat seinen Sitz in Heidelberg, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 registriert.

Die Korrektur betrifft die Stimmrechtsanteile des EUPAC Fund, einer juristischen Person mit Sitz in Boston, USA. Am 4. Juli 2025 überschritt der EUPAC Fund die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Heidelberg Materials AG. In der aktuellen Mitteilung wird ein neuer Stimmrechtsanteil von 3,03 % angegeben, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 2,9997 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 178.430.760.