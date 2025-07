Siltronic AG: Stimmrechtsanteile steigen – Goldman Sachs und Union Investment im Fokus!

Am 15. Juli 2025 veröffentlichte die Siltronic AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch Transaktionen von Aktionären hervorgerufen wurden. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Veröffentlichung von Finanznachrichten und gesetzlichen Meldungen zuständig ist.

In der Mitteilung wird zunächst die Siltronic AG als Emittent genannt, mit Sitz in München, Deutschland. Der Legal Entity Identifier (LEI) des Unternehmens lautet 5299003NKV26NNGHHR90. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten. In diesem Zusammenhang wurden zwei Hauptaktionäre genannt: The Goldman Sachs Group, Inc. und Union Investment Privatfonds GmbH.