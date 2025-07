Daimler Truck: Aktienrückkauf und neue E-Lkw – Was Anleger wissen müssen! Die Daimler Truck Holding AG hat am 14. Juli 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 7. bis 11. Juli 2025 wurden …