SGL Carbon: Umsatzprognose gesenkt – Aktie fällt um 3,6 Prozent!

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von SGL Carbon nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das zweite Quartal und der Senkung der Umsatzprognose für das laufende Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro eingestuft. Der Rückgang der Erlöse ist vor allem auf die anhaltend schwache Nachfrage von Halbleiterkunden nach Spezialgraphitkomponenten im Geschäftsbereich Graphite Solutions zurückzuführen. Henrik Paganetty von Jefferies betont, dass auch der Geschäftsbereich Carbon Fibers Umsatzrückgänge verzeichnet hat, die auf die strategische Einstellung unrentabler Geschäftsbereiche im Rahmen eines laufenden Restrukturierungsprogramms zurückzuführen sind.

SGL Carbon hat am Montag in Wiesbaden bekannt gegeben, dass die Umsatzprognose für 2025 nun 10 bis 15 Prozent unter dem Vorjahreswert von rund 1 Milliarde Euro liegen wird. Zuvor hatte das Unternehmen einen Rückgang von bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Diese Anpassung der Prognose führte dazu, dass die Aktie des im SDax notierten Unternehmens um bis zu 3,6 Prozent fiel, bevor sich die Verluste etwas reduzierten.