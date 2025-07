thyssenkrupp nucera: Stabilität trotz Rückgang – Geschäftszahlen Q3 2025

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA hat am 15. Juli 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024/2025 veröffentlicht. Das Unternehmen, das sich auf Elektrolyse-Technologien spezialisiert hat, verzeichnete eine stabile Geschäftsentwicklung. Der Auftragseingang im dritten Quartal betrug 63 Millionen Euro, während der Umsatz bei 184 Millionen Euro lag. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 0 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahresquartal (2 Millionen Euro) einen Rückgang darstellt.

Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) wird ein Umsatz von 103 Millionen Euro erwartet, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal (134 Millionen Euro) darstellt. Das Chlor-Alkali-Segment (CA) wird voraussichtlich 81 Millionen Euro Umsatz erzielen, ebenfalls ein Rückgang im Vergleich zu 103 Millionen Euro im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres stieg der Konzernumsatz auf 663 Millionen Euro, was eine Verbesserung gegenüber 609 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum darstellt.