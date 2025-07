Allerthal-Werke AG: Halbjahreszahlen zeigen beeindruckendes Wachstum!

Die Allerthal-Werke AG hat am 14. Juli 2025 vorläufige Ergebnisse zum wirtschaftlichen Eigenkapital und zum Halbjahresabschluss veröffentlicht. Zum 30. Juni 2025 beträgt das wirtschaftliche Eigenkapital je Aktie 27,62 Euro, was einen Anstieg von 22,6 % im Vergleich zum Vorjahr (22,52 Euro am 31. Dezember 2024) darstellt. Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf die Erholung der Neben- und Spezialwerte sowie auf eine verbesserte Anlegerstimmung im deutschsprachigen Raum im zweiten Quartal 2025 zurückzuführen.

Das Portfolio der Allerthal-Werke AG umfasst bedeutende Wertpapierpositionen, darunter Aktien von Drägerwerk AG, Alexanderwerk AG, KSB SE, Smartbroker Holding AG und Wacker Neuson SE. Die Gesellschaft hat ihre Nettoliquidität weiter ausgebaut, um flexibel auf zukünftige Investitionsmöglichkeiten reagieren zu können. Diese Strategie ist besonders wichtig, da die steigenden Bewertungen an den Aktienmärkten auch das Risiko von Korrekturen erhöhen.