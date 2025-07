Deutschland und USA: Neuer Kurs in der Ukraine-Unterstützung!

Ein weiteres wichtiges Thema des Besuchs ist die Präsenz von 38.000 US-Soldaten in Deutschland. Trump hatte in seiner ersten Amtszeit eine Reduzierung der Truppenstärke angedacht, jedoch versicherte er kürzlich, dass er bereit sei, die US-Truppen in Deutschland zu belassen, wenn Deutschland dies wünscht.

Unklar bleibt, ob Trump an der von seinem Vorgänger Joe Biden versprochenen Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland festhalten wird. Biden hatte beim NATO-Gipfel im letzten Jahr die Lieferung von Tomahawk-Raketen sowie Luftabwehrraketen und Hyperschallwaffen zugesichert.

Ein weiteres zentrales Thema ist der Kauf von 35 F-35-Kampfjets im Wert von zehn Milliarden Euro, die die Bundeswehr bei Lockheed Martin bestellt hat. Diese Jets sollen ab dem kommenden Jahr ausgeliefert werden und könnten im Ernstfall für die nukleare Abschreckung der NATO eingesetzt werden.

Pistorius wird nur kurz in Washington verweilen, da er bereits am Dienstagmorgen nach Berlin zurückkehrt. Das Treffen mit Hegseth ist für den Abend deutscher Zeit angesetzt. Der Besuch könnte entscheidende Fortschritte in der militärischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA sowie in der Unterstützung der Ukraine bringen.

Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 471,5EUR auf NYSE (17. Juli 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.