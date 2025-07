Limes Schlosskliniken AG: Kapitalerhöhung für Mitarbeiter und neue Klinik eröffnet!

Die Limes Schlosskliniken AG hat am 15. Juli 2025 eine Kapitalerhöhung beschlossen, um Aktienoptionen für Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder zu bedienen. Der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, wird das Grundkapital der Gesellschaft um 4.760 Aktien erhöhen, was eine Steigerung von derzeit 293.192 Euro auf 297.952 Euro bedeutet. Diese neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 voll gewinnberechtigt. Die Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister wird kurzfristig erwartet, und die neuen Aktien sollen in den bestehenden Börsenhandel einbezogen werden. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Bindung der Führungskräfte und Mitarbeiter an das Unternehmen zu stärken und die langfristige Unternehmensentwicklung zu fördern.

Zusätzlich hat die Limes Schlossklinik Bergisches Land am 16. Juli 2025 den Klinikbetrieb aufgenommen. Mit der Erteilung der Klinikkonzession wird die neue Einrichtung in Lindlar, nahe Köln, betrieben. Die Klinik bietet 98 Patientenzimmer und 130 Betten auf einer Fläche von 9.400 Quadratmetern und gilt als eine der modernsten Privatkliniken für mentale Erkrankungen in Europa. Die Klinik ist in eine 10 Hektar große Parklandschaft eingebettet, und das Design berücksichtigt den Healing Environment Ansatz, um optimale Bedingungen für die Genesung zu schaffen. Über 50 Millionen Euro wurden in den neuen Standort investiert, der langfristig angemietet wurde. Innerhalb eines 200 Kilometer Radius leben rund 22 Millionen Menschen, was die Erreichbarkeit der Klinik erhöht.

Die Limes Schlosskliniken AG verfolgt mit diesen Maßnahmen eine klare Wachstumsstrategie und setzt auf die Stärkung ihrer Marktposition im Bereich der psychischen Gesundheit. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Limes Schlosskliniken Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 368EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.