Hessen lehnt EU-Zentralisierung der Börsenaufsicht ab – Ein starkes Signal!

Hessen hat entschieden, die EU-Pläne zur Verlagerung der Börsenaufsicht über die Frankfurter Wertpapierbörse an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) in Paris abzulehnen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) äußerte in Wiesbaden, dass diese Zentralisierung die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Frankfurt gefährde. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sei eine dezentrale Kontrolle notwendig, um schnell und effizient auf Marktveränderungen reagieren zu können. Rhein betonte, dass das notwendige Know-how zur Stärkung eines strategisch wichtigen Standorts in Hessen vorhanden sei und eine Zentralisierung nicht automatisch zu weniger Bürokratie führe.

Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) unterstützte diese Position und verwies auf das Subsidiaritätsprinzip, das besagt, dass Entscheidungen dort getroffen werden sollten, wo sie die größte Wirkung entfalten. Er argumentierte, dass die landesweite Aufsicht über die Frankfurter Börse seit Jahrzehnten bewährt sei und die Besonderheiten des Finanzplatzes Frankfurt kenne. Mansoori wies darauf hin, dass eine "Fernaufsicht vom Schreibtisch aus" nicht den Anforderungen eines dynamischen Finanzmarktes gerecht werde.