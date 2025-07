Ericsson: Umsatzrückgang trotz optimistischer Zukunftsaussichten!

Der schwedische Telekomausrüster Ericsson hat im zweiten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang von 6 Prozent auf 56,1 Milliarden schwedische Kronen (ca. 5 Milliarden Euro) verzeichnet. Dies gab das Unternehmen am Dienstag in Stockholm bekannt. Der Rückgang ist insbesondere auf den schwachen Dollar zurückzuführen. Wechselkursbereinigt und ohne Berücksichtigung von Zu- und Verkäufen von Unternehmensbereichen hätte der Umsatz jedoch um 2 Prozent zulegen können. Amerika bleibt der größte Markt für Ericsson, was die Bedeutung des Dollar für das Unternehmen unterstreicht.

Trotz des Umsatzrückgangs konnte Ericsson ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 7,0 Milliarden Kronen erzielen. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen aufgrund hoher Abschreibungen im Rahmen eines Zukaufs einen operativen Verlust von 11,9 Milliarden Kronen erlitten. Analysten hatten mit einem schwächeren Ergebnis gerechnet, was die positive Entwicklung unterstreicht. Der Nettogewinn belief sich auf 4,6 Milliarden Kronen, nachdem im Vorjahr ebenfalls rote Zahlen geschrieben wurden.