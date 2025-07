Richemont: Umsatzplus von 3% im ersten Quartal – Schmuck boomt!

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26, das von April bis Juni 2025 lief, eine Umsatzsteigerung von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Der Umsatz beläuft sich auf 5,41 Milliarden Euro, was den Erwartungen des Marktes entspricht. Bereinigt um Währungseffekte ergibt sich sogar ein Plus von 6 Prozent. Diese positive Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da Richemont, wie viele andere Luxusmarken, in der jüngeren Vergangenheit mit einer Konsumflaute in China konfrontiert war.

Der Schmuckbereich des Unternehmens verzeichnete ein starkes Wachstum von 7 Prozent und erreichte einen Umsatz von 3,9 Milliarden Euro. Im Gegensatz dazu musste das Uhrengeschäft einen Rückgang von 10 Prozent auf 824 Millionen Euro hinnehmen. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach Schmuckartikeln weiterhin robust ist, während die Uhrenkategorie möglicherweise unter den aktuellen Marktbedingungen leidet.