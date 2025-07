Zinswende in Sicht? Bundesanleihen unter Druck – Was Anleger wissen müssen!

Am Mittwoch, den 19. Juli 2023, fielen die Kurse deutscher Bundesanleihen, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,14 Prozent auf 129,25 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,72 Prozent. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch die Aussagen von Bundesbankpräsident Joachim Nagel beeinflusst, der eine Pause bei den Zinssenkungen in Aussicht stellte. Nagel betonte, dass in der aktuellen geldpolitischen Situation eine "Politik der ruhigen Hand" erforderlich sei. Er wies zudem auf die negativen Auswirkungen der Zollunsicherheiten auf die Finanzmärkte und die wirtschaftliche Entwicklung hin.

Zuvor, am Dienstag, hatten die Kurse der Bundesanleihen leicht zugelegt, was sich in einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,07 Prozent auf 129,41 Punkte zeigte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 2,71 Prozent. Der anhaltende Zollstreit zwischen den USA und der EU bleibt ein dominierendes Thema, da die EU eine Liste von US-Exportgütern im Wert von 76 Milliarden Euro für mögliche Gegenzölle vorbereitet. Experten warnen, dass eine Eskalation des Handelskonflikts die Wachstumserwartungen in der Eurozone belasten und den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhen könnte, die Zinsen schneller zu senken.