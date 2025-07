Gericht stoppt Gasförderplattform: Umweltschutz über Wirtschaft?

One-Dyas plant, die Gasförderplattform mit Strom aus dem nahegelegenen Windpark Riffgat zu versorgen und möchte ab 2025 jährlich etwa 0,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas fördern. Das Unternehmen sieht in dem Projekt eine "Win-win-Situation" für die Wirtschaft und die Umwelt in Deutschland und den Niederlanden. Das niedersächsische Umweltministerium begrüßte die gerichtliche Entscheidung und betonte, dass vor der Kabelverlegung alle anhängigen Gerichtsverfahren abgeschlossen sein müssen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass das geplante Gas nicht notwendig sei, da die Bundesregierung die Gasmangellage für beendet erklärt hat.

Die Pläne des niederländischen Energiekonzerns One-Dyas zur Errichtung einer Gasförderplattform vor der Nordseeinsel Borkum sind durch einen Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ins Stocken geraten. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat dem Antrag stattgegeben, was bedeutet, dass die bereits genehmigte Verlegung eines Stromkabels vorerst gestoppt werden muss. Die DUH argumentiert, dass mögliche Umweltschäden, die durch die Kabelverlegung in einem geschützten Meeresgebiet entstehen könnten, schwerer wiegen als die Verzögerung des Projekts. Das Gericht benötigt nun mehr Zeit für eine umfassende Prüfung, bevor eine endgültige Entscheidung im Hauptsacheverfahren getroffen wird.

Parallel dazu blickt die e.optimum AG, ein Energieversorger mit Sitz in Offenburg, auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Das Unternehmen konnte seine Marktposition in den Bereichen Strom und Gas ausbauen und verzeichnete einen Gesamtumsatz von 745 Millionen Euro. e.optimum lieferte rund 2,86 Milliarden Kilowattstunden Strom und 1,22 Milliarden Kilowattstunden Erdgas an etwa 43.000 Kunden. Trotz eines stabilen Bruttostromverbrauchs in Deutschland, der durch die fortschreitende Elektrifizierung in verschiedenen Sektoren ansteigt, verzeichnete e.optimum einen leichten Rückgang im Stromabsatz im Vergleich zum Vorjahr. Der Gasabsatz hingegen stieg signifikant, was auf eine erhöhte Nachfrage im vierten Quartal zurückzuführen ist.

Das Unternehmen hat zudem strategische Investitionen in erneuerbare Energien getätigt und plant den Bau von Windenergieanlagen im Südschwarzwald. Diese Schritte unterstreichen e.optimums Engagement für die Energiewende und die Schaffung eines stabilen Wachstums durch partnerschaftliche Beziehungen und technologische Investitionen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 3,567USD auf Ariva Indikation (16. Juli 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.