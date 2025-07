DocMorris: E-Rezepte einfach einlösen – Zukunft der Gesundheit digital!

Die Verlängerung der Zulassung ist ein wichtiger Schritt, um den nahtlosen Übergang zur neuen Technologie PoPP (Proof of Patient Presence) zu gewährleisten. Diese Technologie wird deutschlandweit eingeführt und ermöglicht die kontaktlose Nutzung der eGK ohne die Eingabe einer PIN. Walter Hess, CEO von DocMorris, begrüßte die frühzeitige Regelung von Gematik, die es den Nutzern ermöglicht, auch in Zukunft auf die gewohnten Einlösewege für ihre E-Rezepte zu vertrauen.

DocMorris, ein führendes Unternehmen im Bereich der Online-Apotheken, hat die Entwicklung seiner App zur Einlösung von E-Rezepten in Deutschland vorangetrieben. Die staatlich kontrollierte Zulassungsstelle Gematik hat die Zulassung für die integrierte CardLink-Lösung bis Ende Januar 2027 verlängert. Dies ermöglicht es Patienten, ihre E-Rezepte weiterhin über die DocMorris-App in Kombination mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) einzulösen.

DocMorris hat sich als bedeutender Akteur im Gesundheitssektor etabliert, insbesondere durch die Belieferung aus einem hochautomatisierten Logistikzentrum in den Niederlanden, das eine Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr hat. Das Unternehmen bedient nicht nur den deutschen Markt, sondern ist auch in Spanien und Frankreich aktiv, wo es führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte betreibt.

Im Jahr 2024 erzielte DocMorris mit rund 1.600 Mitarbeitern und über 10 Millionen aktiven Kunden einen Außenumsatz von 1.085 Millionen CHF. Die Vision des Unternehmens ist es, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick verwalten können.

Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange notiert, was dem Unternehmen zusätzliche Sichtbarkeit und Zugang zu Kapitalmärkten verschafft. Die Verlängerung der Zulassung für die CardLink-Lösung und die Einführung von PoPP sind entscheidende Schritte, um die digitale Transformation im Gesundheitswesen voranzutreiben und den Patienten eine benutzerfreundliche und effiziente Möglichkeit zur Einlösung von E-Rezepten zu bieten.

Insgesamt zeigt die Entwicklung bei DocMorris, wie wichtig digitale Lösungen im Gesundheitssektor sind und wie Unternehmen durch innovative Technologien die Patientenversorgung verbessern können.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 8,38EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.