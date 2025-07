Eurobattery Minerals: 1,5 Mio. Euro für Wolframprojekt in Spanien!

Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, hat eine Vereinbarung mit dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan S.L. (TSJ) getroffen, um eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an TSJ zu erwerben. Die Investition beläuft sich auf insgesamt 1,5 Millionen Euro und wird in vier Tranchen gezahlt. Die erste Zahlung von 100.000 Euro wurde bereits bei Vertragsunterzeichnung geleistet, während die restlichen Zahlungen im Laufe des Jahres 2025 und im ersten Quartal 2026 erfolgen sollen. Diese Investition zielt darauf ab, eine Pilot-Aufbereitungsanlage zu bauen und den Bergbaubetrieb im Wolframprojekt San Juan in Galicien, Spanien, aufzunehmen.

Die Wolframmine San Juan ist seit den 1970er Jahren bekannt und hat hohe Gehalte an Wolframtrioxid (WO3) in den erkannten Aufschlüssen. Die nachgewiesenen Erzreserven belaufen sich auf geschätzte 60.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,3 % WO3. Eurobattery Minerals sieht in dieser Investition eine Möglichkeit, die europäische Unabhängigkeit von kritischen Rohstoffen zu stärken und die Versorgungssicherheit in der Verteidigungsindustrie zu gewährleisten.

Zusätzlich plant Eurobattery Minerals eine Bezugsrechtsemission von Anteilen im Wert von etwa 78,5 Millionen SEK, um die Investition in TSJ zu finanzieren. Diese Emission wird voraussichtlich am 14. August 2025 in einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen. Der Bezugspreis beträgt 0,18 SEK pro Anteil, was einem Preis von 0,06 SEK pro Aktie entspricht. Bei vollständiger Zeichnung könnte die Emission Eurobattery Minerals vor Transaktionskosten etwa 78,5 Millionen SEK einbringen.

Insgesamt positioniert sich Eurobattery Minerals durch diese strategischen Schritte als wachstumsorientiertes Unternehmen im Bergbau, das sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen für die europäische Industrie konzentriert.

Die Eurobattery Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,007EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.