Drägerwerk: Gewinnrückgang, aber optimistische Zukunft mit Auftragsplus!

Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk hat im zweiten Quartal 2023 einen Gewinnrückgang verzeichnet, sieht jedoch optimistisch in die Zukunft und setzt auf eine Steigerung der Aufträge. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) um etwa 50 Prozent auf 20 Millionen Euro. Diese Entwicklung ist teilweise auf Einmalgewinne im Vorjahr zurückzuführen, die aus dem Verkauf eines Geschäftsteils und eines Grundstücks resultierten. Trotz dieser Rückgänge bekräftigte die Unternehmensführung ihre Prognose für das laufende Jahr.

Positiv zu vermerken ist der Anstieg des Auftragseingangs, der im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Prozent auf rund 877 Millionen Euro gestiegen ist. Besonders die Medizintechnik-Sparte profitierte von einer erhöhten Nachfrage, die durch einen Mehrjahres-Großauftrag aus Mexiko begünstigt wurde. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Sicherheitstechnik einen leichten Rückgang bei den Aufträgen. Der Umsatz des Unternehmens sank um 0,6 Prozent auf 780 Millionen Euro, was teilweise auf den starken Euro zurückzuführen ist. Währungsbereinigt konnte Drägerwerk jedoch ein Umsatzplus von 1,8 Prozent erzielen. Die Medizintechnik-Sparte zeigte eine positive Entwicklung und wuchs um über zwei Prozent, währungsbereinigt sogar um fünf Prozent, während die Sicherheitstechnik Rückgänge hinnehmen musste.

Für das Jahr 2025 bleibt Drägerwerk optimistisch und erwartet ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1,0 bis 5,0 Prozent sowie eine operative Marge zwischen 3,5 und 6,5 Prozent. Im zweiten Quartal betrug die operative Marge 2,6 Prozent. Die detaillierten Zahlen werden am 29. Juli veröffentlicht.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach den vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Obwohl der Auftragseingang in der Medizintechnik als positiv bewertet wird, wurden die schwachen Umsatz- und Margenzahlen hervorgehoben. Insgesamt wird die Zahlenlage als "solide" bezeichnet, insbesondere in Anbetracht der bestätigten Jahresziele.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Drägerwerk trotz eines schwierigen zweiten Quartals und eines Rückgangs im EBIT auf eine positive Entwicklung in der Medizintechnik setzt und optimistisch in die Zukunft blickt, während das Unternehmen an seinen Jahresprognosen festhält.

Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,40EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.