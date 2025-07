EuroTeleSites AG: Umsatzsprung und starke Halbjahreszahlen 2025!

Die EuroTeleSites AG hat am 15. Juli 2025 ihre Halbjahresergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und dabei eine Umsatzsteigerung auf 70,0 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA für das zweite Quartal belief sich auf 58,8 Millionen Euro, was einer beeindruckenden EBITDA-Marge von 83,9 % entspricht. Das EBITDAaL lag bei 39,4 Millionen Euro, was eine EBITDAaL-Marge von 56,3 % bedeutet und die wiederkehrende Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.

Ein wesentlicher Treiber für das Umsatzwachstum war die vertraglich vereinbarte Inflationsanpassung, die am 1. April 2025 in Kraft trat, sowie der Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit Drittanbietern in der CEE-Region. Im zweiten Quartal wurden 62 neue Standorte, darunter 27 Greenfield- und 35 Rooftop-Standorte, errichtet, wodurch die Gesamtzahl der Standorte auf 13.700 anstieg. Zudem wurden 77 neue Mieter, darunter 39 Drittanbieter, an bestehenden und neuen Standorten gewonnen.