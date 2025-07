Zalando übernimmt ABOUT YOU: Dramatischer Stimmrechtswechsel enthüllt!

Die Mitteilung gibt an, dass Anders Holch Povlsen, eine natürliche Person, am 11. Juli 2025 eine Schwellenberührung von 3% oder mehr der Stimmrechte erreicht hat. Zum Zeitpunkt der Mitteilung hält er jedoch 0% der Stimmrechte, was im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der er 63,49% der Stimmrechte besaß, einen signifikanten Rückgang darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 186.153.487.

Am 15. Juli 2025 veröffentlichte die ABOUT YOU Holding SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über signifikante Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten.

Zusätzlich wurde am 14. Juli 2025 eine weitere Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die von Zalando SE, einer juristischen Person mit Sitz in Berlin, übermittelt wurde. Diese Mitteilung bezieht sich auf den Vollzug eines Übernahmeangebots und zeigt, dass Zalando SE nun 85,35% der Stimmrechte an der ABOUT YOU Holding SE hält. Dies stellt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der Zalando SE nur 6,36% der Stimmrechte besaß.

Die Stimmrechtsbestände von Zalando SE umfassen 158.879.681 Stimmrechte, was 85,35% der Gesamtstimmrechte entspricht. Im Gegensatz dazu hält Anders Holch Povlsen, der in der ersten Mitteilung erwähnt wurde, keine Stimmrechte mehr. Die Mitteilung von Zalando SE bestätigt, dass der Mitteilungspflichtige weder beherrscht wird noch andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an der ABOUT YOU Holding SE halten.

Diese Entwicklungen sind von erheblicher Bedeutung für die Aktionäre und Investoren der ABOUT YOU Holding SE, da sie die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens beeinflussen können. Die Übernahme durch Zalando SE könnte strategische Veränderungen und eine Neuausrichtung der Unternehmenspolitik nach sich ziehen.

Die ABOUT YOU Holding SE hat ihren Sitz in Hamburg, Deutschland, und ist bekannt für ihren Online-Modehandel. Die aktuellen Veränderungen in den Stimmrechtsverhältnissen könnten sowohl für die Marktposition als auch für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens entscheidend sein.

Die ABOUT YOU Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 6,78EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.