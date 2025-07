Bundesbank warnt: Hohe US-Zölle könnten deutsche Wirtschaft stark belasten!

Im Frühjahr 2023 hatte die deutsche Wirtschaft unerwartet um 0,4 Prozent zugelegt, da Unternehmen in Erwartung der Zölle ihre Lieferungen vorzogen. Diese Vorzieheffekte scheinen jedoch nun auszulaufen, was die Bundesbank zu der Annahme führt, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal stagnieren könnte. Die EU-Kommission bemüht sich, eine Eskalation im Zollstreit mit den USA zu vermeiden und hält milliardenschwere Gegenzölle auf US-Produkte vorerst zurück, in der Hoffnung auf eine Verhandlungslösung.

Die Bundesbank hat in ihrem aktuellen Monatsbericht vor erheblichen Belastungen für die deutsche Wirtschaft gewarnt, die durch die angedrohten hohen Zölle von US-Präsident Donald Trump entstehen könnten. Sollte der angekündigte Zollsatz von 30 Prozent auf Importe aus der EU ab dem 1. August in Kraft treten, wäre dies ein "beachtliches konjunkturelles Abwärtsrisiko". Die deutschen Exporteure könnten kurzfristig zusätzlichen Gegenwind durch die US-Zollpolitik erfahren.

Aktuell gilt ein Basiszoll von 10 Prozent auf EU-Importe, ergänzt durch branchenspezifische Zölle, die für Deutschland, als wichtigsten Exportmarkt der USA, von großer Bedeutung sind. Rund 10 Prozent der deutschen Exporte gehen in die USA. Die Bundesbank prognostiziert für 2025 eine Stagnation der deutschen Wirtschaft, selbst bei einem Zollsatz von 10 Prozent. Dies könnte das dritte Jahr ohne Wachstum in Folge bedeuten, was in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig wäre.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel betont die Notwendigkeit einer schnellen Einigung mit den USA, jedoch nicht um jeden Preis. Die Grundtendenz der deutschen Konjunktur bleibt schwach, trotz einer leichten Aufhellung der Stimmung durch die Aussicht auf staatliche Investitionen. Die Industrie ist schwach ausgelastet, Verbraucher halten ihr Geld zusammen, und die Bauwirtschaft befindet sich in einer Krise, während der Arbeitsmarkt stabil bleibt.

Im Gegensatz zur Bundesbank bewertet das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) die Auswirkungen der US-Zölle als vergleichsweise gering. Ein Zollsatz von 30 Prozent würde die Konjunkturerholung belasten, aber nicht zum Stillstand bringen. Die IMK-Experten prognostizieren für 2023 ein Wachstum von 0,2 Prozent und für 2026 von 1,5 Prozent.

Die deutschen Maschinenbauer zeigen sich optimistisch, wobei 31 Prozent ihre Absatzchancen in den USA als gut bewerten. Dies steht im Kontrast zu den negativen Einschätzungen auf dem deutschen Markt und im China-Geschäft.

