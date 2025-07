DAX ins Minus abgetaucht

Trump hat sich offenbar bei republikanischen Gesetzgebern erkundigt, ob Jerome Powell vorzeitig entlassen werden kann und dadurch einen regelrechten Kurssturz an den Märkten ausgelöst. Schon lange sind die hohen Zinsen für den US-Präsidenten ein Dorn im Auge und lassen auf Spannungen zwischen der Regierung und der Zentralbank schließen. Das anfängliche Kursplus beim deutschen Leitindex verwandelte sich schnell in einen Verlust, der im regulären Xetra-Handel geradewegs auf die psychologisch relevante Marke von 24.000 Punkten abwärts geführt hat. Hierdurch verfestigen sich nun die Sorgen um eine unabhängige Finanzpolitik der USA und könnte für den DAX, unterhalb von 23.965 Punkten, weiteres Abwärtspotenzial zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 23.657 Punkten bereithalten. Ein weiteres Ziel darunter stellen die Märzhochs bei 23.467 Zählern dar, ein entsprechendes Short-Engagement wurde im Dienstagshandel auf den Index abgeschlossen. Auf der Oberseite müsste auf kurzfristiger Sicht ein Kursanstieg mindestens über 24.230 Punkte gelingen, damit noch einmal die Chance auf einen Gipfelsturm bei 24.639 Punkten aufkommt. Ein Durchbruch auf der Oberseite könnte infolgedessen weitere Käufer anlocken und sogar Kursgewinne an 24.730 und darüber 24.961 Punkte auslösen, was derzeit aber wenig wahrscheinlich erscheint.

Aktuelle Lage