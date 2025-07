Novartis erhöht Ergebnisprognose erneut

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis ist auch im zweiten Quartal 2025 wieder stark gewachsen. Den Ausblick für das Gesamtjahr heben die Basler zum zehnten Mal in Folge an. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf knapp 14,1 Milliarden US-Dollar (rund 12,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Basel mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag der Zuwachs bei 11 Prozent. Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von vier Milliarden nach 3,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Analysten schauen allerdings vornehmlich auf den um verschiedene Einflüsse bereinigten Kern-Betriebsgewinn. Mit 5,9 Milliarden Dollar fiel dieser im zweiten Quartal besser aus als von Analysten erwartet. Für 2025 erhöhte das Novartis-Management abermals seine eigene Zielsetzung - die zehnte Anhebung in Folge. Zu konstanten Wechselkursen peilt der Konzern zwar weiter ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an. Für den operativen Kerngewinn stellt er nun ein Plus im tiefen Zehnerbereich in Aussicht. Zuvor hatte Novartis ein niedriges zweistelliges Wachstum erwartet./AWP/hr/gab/nas/stk